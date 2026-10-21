В части Киева внезапно исчез свет: в чем дело

Отключение света / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Святошинском районе Киева 21 октября зафиксированы аварийные отключения света из-за очередной вражеской атаки. В других районах столицы действуют плановые графики.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

«Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения», — говорится в заявлении.

Реклама

Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех.

В то же время в других районах столицы действуют графики отключений.

Напомним, утром 21 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками: есть попадание в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе на уровне 20-го этажа. В результате возник пожар и частичное разрушение конструкций. Есть жертвы и пострадавшие. На месте работают спасатели.

Новости партнеров

Новости партнеров