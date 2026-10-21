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- Киев
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В части Киева внезапно исчез свет: в чем дело
Внезапное исчезновение электроэнергии в части столицы явилось следствием очередной российской атаки.
В Святошинском районе Киева 21 октября зафиксированы аварийные отключения света из-за очередной вражеской атаки. В других районах столицы действуют плановые графики.
Об этом сообщили в ДТЭК.
«Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения», — говорится в заявлении.
Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех.
В то же время в других районах столицы действуют графики отключений.
Напомним, утром 21 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками: есть попадание в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе на уровне 20-го этажа. В результате возник пожар и частичное разрушение конструкций. Есть жертвы и пострадавшие. На месте работают спасатели.