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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В части Киева внезапно исчез свет: в чем дело

Внезапное исчезновение электроэнергии в части столицы явилось следствием очередной российской атаки.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Отключение света

Отключение света / © ТСН

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В Святошинском районе Киева 21 октября зафиксированы аварийные отключения света из-за очередной вражеской атаки. В других районах столицы действуют плановые графики.

Об этом сообщили в ДТЭК.

«Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения», — говорится в заявлении.

Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех.

В то же время в других районах столицы действуют графики отключений.

Напомним, утром 21 октября российские войска атаковали Киев беспилотниками: есть попадание в 24-этажный жилой дом в Святошинском районе на уровне 20-го этажа. В результате возник пожар и частичное разрушение конструкций. Есть жертвы и пострадавшие. На месте работают спасатели.

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