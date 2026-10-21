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Почему в Киеве не повсюду действуют графики отключений света: в ДТЭК объяснили
В Киеве и области свет отключают по разным сценариям. В ДТЭК объяснили, почему так происходит.
В разных районах Киева и области могут одновременно действовать как плановые графики, так и экстренные отключения света, во время которых расписание не работает. У энергетики разъяснили, почему возникает такая разница и с чем это связано.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Почему графики отключений в Киеве не действуют одинаково для всех
По информации энергетиков, главной причиной экстренных обестоков является повреждение объектов инфраструктуры после российских атак. Если в определенном районе столицы или региона разрушается важный энергообъект, передавать туда электроэнергию становится значительно сложнее.
«Поэтому в одних районах свет выключают по графикам, а в других могут вынужденно применяться экстренные отключения света», — отметили в ДТЭК.
В компании говорят, что энергетики делают все возможное, чтобы восстановить оборудование и как можно быстрее вернуть стабильный свет в Киеве.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, в части областей Украины 21 октября вынуждены были введены графики отключения света как для бытовых потребителей, так и для промышленности.
Также из-за российской атаки 21 октября в трех районах Киева аварийно отключили свет. В других районах столицы электроэнергию отключают по обычному графику.