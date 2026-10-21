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Киев под ударом баллистики, раздаются взрывы: первые детали
Российские войска поздно вечером, 21 октября, снова нанесли ракетный удар по столице.
В Киеве поздно вечером, 21 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.
«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.
Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киев летит баллистика.
«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — предупредил мэр столицы Виталий Кличко.
Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о баллистических ракетах в направлении Киева.
В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.
Также в пабликах пишут, что ракеты упали на левый берег столицы.
Отмечается, что в этот раз не было проблем с предупреждением о ракетном ударе от западных партнеров.
Что известно о последствиях
По информации КГВА, в Днепровском районе Киева в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома.
Также, на другой локации в Днепровском районе, повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.
UPD 22:49
Виталий Кличко уточнил, что в Днепровском районе Киева есть попадание в здание СТО, а также в частный жилой дом.
«В том же районе обломки попали еще в один частный жилой дом. Под завалами могут быть люди», — отметил мэр.
Также он подтвердил информацию от КГВА, что на другой локации в Днепровском районе есть падение обломков возле АЗС.
UPD 22:57
По информации КГВА, сейчас известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь.
По состоянию на 23:30 количество пострадавших выросло до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, сегодня, 21 октября, российская армия снова атаковала Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку. Погибли люди. Беспилотник попал в дом на уровне 20 этажа, после чего вспыхнул пожар. В помещении обнаружили тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины.