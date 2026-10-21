Киев под ударом баллистики, раздаются взрывы: первые детали

По Киеву снова бьют баллистикой / © ТСН

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В Киеве поздно вечером, 21 октября, во время «красной» воздушной тревоги раздались взрывы.

«Красный уровень опасности. Объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — предупредили в КГВА.

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Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил, что в Киев летит баллистика.

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«Взрывы в столице. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях», — предупредил мэр столицы Виталий Кличко.

Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали о баллистических ракетах в направлении Киева.

В мониторинговых чатах уточнили, что баллистику запускали из Брянска.

Также в пабликах пишут, что ракеты упали на левый берег столицы.

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Отмечается, что в этот раз не было проблем с предупреждением о ракетном ударе от западных партнеров.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:25

Что известно о последствиях

По информации КГВА, в Днепровском районе Киева в результате вражеского удара повреждены частные жилые дома.

Также, на другой локации в Днепровском районе, повреждена АЗС. По предварительной информации, есть пострадавшие.

UPD 22:49

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Виталий Кличко уточнил, что в Днепровском районе Киева есть попадание в здание СТО, а также в частный жилой дом.

«В том же районе обломки попали еще в один частный жилой дом. Под завалами могут быть люди», — отметил мэр.

Также он подтвердил информацию от КГВА, что на другой локации в Днепровском районе есть падение обломков возле АЗС.

UPD 22:57

По информации КГВА, сейчас известно о двух пострадавших в результате вражеской атаки. Им оказывается медицинская помощь.

По состоянию на 23:30 количество пострадавших выросло до 5 человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, сегодня, 21 октября, российская армия снова атаковала Киев. В Святошинском районе произошло попадание в высотку. Погибли люди. Беспилотник попал в дом на уровне 20 этажа, после чего вспыхнул пожар. В помещении обнаружили тела 28-летнего мужчины и 30-летней женщины.

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