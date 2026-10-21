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Число пострадавших от атаки на Киев возросло: три человека в тяжелом состоянии
В Киеве выросло количество пострадавших в результате российских атак 20 октября. Сейчас известно о 21 раненом и одном погибшем человеке.
Число пострадавших в результате российских атак на Киев 20 октября возросло до 21 человека. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
По его словам, 12 пострадавших медики госпитализировали. Состояние трех из них оценивают как тяжелое.
«До 21 увеличилось количество пострадавших в результате атак врага на столицу 20 октября. 12 раненых медики госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщил Кличко.
Также в результате российских ударов погиб один человек.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Обуховскому району Киевской области, в результате чего было поражено производственно-складское здание . Погибли три человека, еще шестеро получили ранения. На месте попадания вспыхнул пожар. Работы по разборке завалов и поиску людей продолжаются.