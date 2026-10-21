Число пострадавших от атаки на Киев возросло: три человека в тяжелом состоянии

ПВО / © tsn.ua

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Число пострадавших в результате российских атак на Киев 20 октября возросло до 21 человека. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .

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По его словам, 12 пострадавших медики госпитализировали. Состояние трех из них оценивают как тяжелое.

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«До 21 увеличилось количество пострадавших в результате атак врага на столицу 20 октября. 12 раненых медики госпитализировали. Трое из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщил Кличко.

Также в результате российских ударов погиб один человек.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, в ночь на 20 октября российские войска нанесли удар по Обуховскому району Киевской области, в результате чего было поражено производственно-складское здание . Погибли три человека, еще шестеро получили ранения. На месте попадания вспыхнул пожар. Работы по разборке завалов и поиску людей продолжаются.

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