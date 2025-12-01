В Киеве пьяный водитель на Tesla Model 3 сбил насмерть 13-летнюю девочку на пешеходном переходе: фото

Пьяный водитель сбил насмерть ребенка на переходе / © Киевская городская прокуратура

В Киеве задержан и сообщен о подозрении водителю, который на пешеходном переходе сбил 13-летнюю девочку.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 23-летнему гражданину РФ сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибла девушка-пешеход. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины, а именно как нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекших смерть потерпевшего», — говорится в сообщении.

Установлено, что 28 ноября 2025 вечером, водитель автомобиля Tesla Model 3, двигаясь со стороны улицы Богатырской в направлении проспекта Оболонского в Киеве, на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил пешеходов. Девушка-подросток переходила дорогу вместе с 15-летним парнем. В результате ДТП она погибла на месте, парень, не пострадал.

Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

В день аварии задержан, несмотря на наличие признаков опьянения, от прохождения теста на Драгере и медосмотра, однако прошел его на следующий день. Какие именно запрещенные вещества употреблял мужчина, будут точно установлены после получения результатов всех исследований.

Отметим, что этот водитель трижды за последние несколько лет был привлечен к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и решением судов лишали права управления транспортными средствами.

В частности, в феврале 2025 г. ему запретили управлять автомобилем на пять лет.

В суд направлено ходатайство об избрании водителю меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

