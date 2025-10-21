- Дата публикации
-
- Категория
Киев
- Количество просмотров
- 3185
- Время на прочтение
- 1 мин
15-летний водитель Opel убил своего 14-летнего друга и травмировал еще шестерых детей на Киевщине: шокирующие детали
15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.
На днях в Киевской области в селе Мигалки произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 14-летний подросток и шестеро несовершеннолетних травмировались.
Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.
Правоохранители предварительно установили, что 15-летний водитель Opel Vectra, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом.
«К сожалению, в результате ДТП, 14-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще шесть несовершеннолетних, находившихся в салоне автомобиля, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение.
