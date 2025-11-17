- Дата публикации
В Киеве произошло серьезное ДТП с участием фуры: есть ли жертвы (видео)
В Киеве 17 ноября произошла ужасная авария.
На проспекте Степана Бандеры в Киеве произошло ужасное ДТП. Значительные повреждения получила фура.
Об этом сообщают в Сети.
К счастью, предварительно, водитель остался жив. Информация уточняется.
Напомним, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.
«Как предварительно выяснили полицейские, за рулем легковушки находился 64-летний житель Коломыйского района, который двигался в направлении города Бурштын. Мужчина выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, которым управлял 52-летний житель Большевцевского территориального общества», — говорится в сообщении.
К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, еще около восьми – травмированы.