Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин
1 мин

В Киеве произошло серьезное ДТП с участием фуры: есть ли жертвы (видео)

В Киеве 17 ноября произошла ужасная авария.

Автор публикации
Катерина Сердюк
ДТП

ДТП / © comments.ua

На проспекте Степана Бандеры в Киеве произошло ужасное ДТП. Значительные повреждения получила фура.

Об этом сообщают в Сети.

К счастью, предварительно, водитель остался жив. Информация уточняется.

Напомним, в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.

«Как предварительно выяснили полицейские, за рулем легковушки находился 64-летний житель Коломыйского района, который двигался в направлении города Бурштын. Мужчина выехал на встречную полосу и допустил столкновение с транспортным средством, которым управлял 52-летний житель Большевцевского территориального общества», — говорится в сообщении.

К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, еще около восьми – травмированы.

Новость дополняется
Дата публикации
Количество просмотров
246
