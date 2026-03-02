- Дата публикации
В Киеве подросток запустил ночной фейерверк: что говорят в полиции (фото)
Правоохранители Киева начали уголовное производство из-за запуска пиротехники в центре города. Главным фигурантом оказался 16-летний юноша.
В Голосеевском районе Киева 28 февраля неизвестные запустили фейерверк. Полиция оперативно выяснила, что к запуску салюта причастна группа подростков
Об этом сообщила полиция Киева.
Правоохранители проинформировали, что в субботу, 28 февраля, на спецлинию 102 начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части столицы. На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Впоследствии правоохранители на одной из улиц обнаружили пустую пусковую установку от салюта. Во время розыскных мероприятий они установили, что к запуску причастна группа подростков, среди которых был 16-летний парень.
По словам юноши, он нашел салют на улице и решил его запустить. Сейчас с парнем и его родителями работают дознаватели.
Полиция открыла уголовное производство.
Напомним, ранее в Святошинском районе Киева 47-летний мужчина запустил салют, чтобы поразить новую знакомую во время прогулки на авто. Полиция обнаружила видео в соцсетях, нашла использованную пиротехнику и установила личность нарушителя. Несмотря на объяснения о романтических намерениях, по факту хулиганства открыто уголовное производство. Теперь киевлянину грозит до пяти лет ограничения свободы.