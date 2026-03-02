В Киеве подросток запустил ночной фейерверк: что говорят в полиции (фото)

Запуск фейерверка в Киеве 28 февраля / © Полиция Киева

В Голосеевском районе Киева 28 февраля неизвестные запустили фейерверк. Полиция оперативно выяснила, что к запуску салюта причастна группа подростков

Об этом сообщила полиция Киева.

Правоохранители проинформировали, что в субботу, 28 февраля, на спецлинию 102 начали поступать сообщения о запуске фейерверка в центральной части столицы. На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Впоследствии правоохранители на одной из улиц обнаружили пустую пусковую установку от салюта. Во время розыскных мероприятий они установили, что к запуску причастна группа подростков, среди которых был 16-летний парень.

По словам юноши, он нашел салют на улице и решил его запустить. Сейчас с парнем и его родителями работают дознаватели.

Полиция открыла уголовное производство.

Место запуска фейерверка в Киеве 28 февраля / © Полиция Киева

Место запуска фейерверка в Киеве 28 февраля / © Полиция Киева

Юноша, который запустил фейерверк в Киеве 28 февраля / © Полиция Киева

