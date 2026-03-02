У Києві підліток запустив нічний феєрверк: що кажуть у поліції (фото)

Запуск феєрверку в Києві 28 лютого / © Поліція Києва

Реклама

У Голосіївському районі Києва 28 лютого невідомі запустили феєрверк. Поліція оперативно з’ясувала, що до запуску салюту причетна група підлітків

Про це повідомила поліція Києва.

Правоохоронці поінформували, що у суботу, 28 лютого, на спецлінію 102 почали надходити повідомлення про запуск феєрверку у центральній частині столиці. На місце події одразу виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Реклама

Згодом правоохоронці на одній із вулиць виявили порожню пускову установку від салюту. Під час розшукових заходів вони встановили, що до запуску причетна група підлітків, серед яких був 16-річний хлопець.

За словами юнака, він знайшов салют на вулиці та вирішив його запустити. Наразі з хлопцем і його батьками працюють дізнавачі.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Місце запуску феєрверку в Києві 28 лютого / © Поліція Києва

Місце запуску феєрверку в Києві 28 лютого / © Поліція Києва

Юнак, який запустив феєрверк у Києві 28 лютого / © Поліція Києва

Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва 47-річний чоловік запустив салют, щоби вразити нову знайому під час прогулянки на авто. Поліція виявила відео в соцмережах, знайшла використану піротехніку та встановила особу порушника. Попри пояснення про романтичні наміри, за фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Тепер киянину загрожує до п’яти років обмеження волі.