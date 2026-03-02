- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 249
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві підліток запустив нічний феєрверк: що кажуть у поліції (фото)
Правоохоронці Києва розпочали кримінальне провадження через запуск піротехніки у центрі міста. Головним фігурантом виявився 16-річний юнак.
У Голосіївському районі Києва 28 лютого невідомі запустили феєрверк. Поліція оперативно з’ясувала, що до запуску салюту причетна група підлітків
Про це повідомила поліція Києва.
Правоохоронці поінформували, що у суботу, 28 лютого, на спецлінію 102 почали надходити повідомлення про запуск феєрверку у центральній частині столиці. На місце події одразу виїхали екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Згодом правоохоронці на одній із вулиць виявили порожню пускову установку від салюту. Під час розшукових заходів вони встановили, що до запуску причетна група підлітків, серед яких був 16-річний хлопець.
За словами юнака, він знайшов салют на вулиці та вирішив його запустити. Наразі з хлопцем і його батьками працюють дізнавачі.
Поліція відкрила кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше у Святошинському районі Києва 47-річний чоловік запустив салют, щоби вразити нову знайому під час прогулянки на авто. Поліція виявила відео в соцмережах, знайшла використану піротехніку та встановила особу порушника. Попри пояснення про романтичні наміри, за фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження. Тепер киянину загрожує до п’яти років обмеження волі.