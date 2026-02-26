Висміював меморіал загиблих воїнів у Києві: що відомо про цинічного порушника (фото)

Затриманий військовим у СЗЧ / © Поліція Києва

Поліція Києва встановила особу чоловіка, який на відео в Мережі цинічно висміював меморіал на Майдані, присвячений загиблим на війні українцям. Після своєї ганебної витівки чоловік зголив вуса, щоб його не впізнали на вулиці.

Про це в четвер, 26 лютого, повідомили у поліції Києва.

Про протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора, коли в соцмережах з’явилося відео, на якому правопорушник, перебуваючи на Майдані Незалежності, висміював місце пам’яті полеглих Героїв та вимагав «прибрати прапорці».

Встановлено, що автором цього відео був 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.

Поліцейські затримали чоловіка за місцем проживання. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

© Поліція Києва

Правоохоронці передали чоловіка Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.

Як повідомлялося раніше, напередодні, 25 лютого, чоловік із ніком igor_volokha продемонстрував своє ганебне ставлення до пам’яті загиблих українських бійців. Так, він записав відео, на якому перебуває на Майдані Незалежності. На кадрах він гучно сміється і вимагає прибрати українські прапори з локації.

Нагадаємо, раніше у місті Бровари Київської області група підлітків увімкнула гучну музику біля меморіалу загиблим військовим.