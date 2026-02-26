- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1907
- Час на прочитання
- 1 хв
Висміював меморіал загиблих воїнів у Києві: що відомо про цинічного порушника (фото)
Поліція встановила, що автором знущального відео був 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.
Поліція Києва встановила особу чоловіка, який на відео в Мережі цинічно висміював меморіал на Майдані, присвячений загиблим на війні українцям. Після своєї ганебної витівки чоловік зголив вуса, щоб його не впізнали на вулиці.
Про це в четвер, 26 лютого, повідомили у поліції Києва.
Про протиправні дії чоловіка правоохоронцям стало відомо вчора, коли в соцмережах з’явилося відео, на якому правопорушник, перебуваючи на Майдані Незалежності, висміював місце пам’яті полеглих Героїв та вимагав «прибрати прапорці».
Встановлено, що автором цього відео був 37-річний киянин, який перебуває у СЗЧ.
Поліцейські затримали чоловіка за місцем проживання. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.
Правоохоронці передали чоловіка Військовій службі правопорядку, яка надалі визначатиме міру його відповідальності.
Як повідомлялося раніше, напередодні, 25 лютого, чоловік із ніком igor_volokha продемонстрував своє ганебне ставлення до пам’яті загиблих українських бійців. Так, він записав відео, на якому перебуває на Майдані Незалежності. На кадрах він гучно сміється і вимагає прибрати українські прапори з локації.
Нагадаємо, раніше у місті Бровари Київської області група підлітків увімкнула гучну музику біля меморіалу загиблим військовим.