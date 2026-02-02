У Києві чоловік запустив салют, намагаючись вразити нову знайому (фото)

Правопорушник / © Поліція Києва

Реклама

У Києві у Святошинському районі чоловік запустив салют, намагаючись справити враження на дівчину, з якою нещодавно познайомився.

Про це повідомляє поліція Києва.

За словами правоохоронців, минулими вихідними під час моніторингу соціальних мереж було виявлено відео, на якому зафіксовано використання піротехніки. Вони виїхали на місце події, під час огляду території знайшли та вилучили коробку з-під використаного салюту.

Реклама

Під час проведення першочергових слідчих дій була встановлена особа порушника, ним виявився 47-річний мешканець Києва.

© Поліція Києва

© Поліція Києва

Зі слів чоловіка, запуск салюту був не проявом хуліганських намірів, а спробою здивувати нову знайому, з якою того вечора він катався містом на автомобілі.

За цим фактом відділ дізнання Святошинського управління поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Порушнику готують повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківській області правоохоронці менш ніж за годину встановили особу чоловіка, який запустив салют у період дії воєнного стану.