Підпалили три Tesla за 20 доларів: у Києві викрили молодих агентів РФ

Агенти РФ палили автівки в Києві

Реклама

У Києві правоохоронці викрили та затримали двох молодих людей — 16-річну дівчину і 19-річного хлопця, які працювали на російські спецслужби. Так, вони підпалили три автомобілі Tesla у Святошинському районі столиці на замовлення ворога.

Про це інформує поліція Києва.

Підпали Tesla в Києві: деталі

За даними слідства, з підозрюваними через месенджер зв’язався чоловік, який назвався представником спецслужб країни-агресора та пообіцяв грошову винагороду за підпал елітних авто.

Реклама

Молодь погодилася на пропозицію та отримала детальні інструкції: як обирати транспортні засоби, яким способом здійснювати підпал та як фіксувати злочин на відео. Після цього вони знайшли три автомобілі Tesla та вночі підпалили їх.

Правоохоронці оперативно затримали фігурантів. Традиційно росіяни «трохи» не доплатили за виконане завдання.

«Встановлено, що з обіцяних 2 000$ за підпали авто російські спецслужби переказали виконавцям лише 20$», — йдеться у повідомленні.

Раніше СБУ викрила 61-річну викладачку одного з харківських університетів, яка допомагала РФ готувати удари по Харкову. Жінка збирала та фотографувала розташування українських військових, систематизувала ці дані та передавала кураторові з ГРУ РФ через месенджери. Їй повідомили про підозру в державній зраді, вона під вартою без права застави — їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.