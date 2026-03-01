ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
693
Час на прочитання
3 хв

Дніпро у Києві змінив колір: еколог пояснив, що можуть зливати у річку (відео)

У Мережі поширюють кадри каламутної води, що тече вздовж набережної Дніпра в районі Пішохідного мосту. Кияни б’ють на сполох через можливе екологічне лихо.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Дніпро у Києві змінив колір: еколог пояснив, що можуть зливати у річку (відео)

Дніпро / © nataliya.kiev.ua

У Києві помітили зливання невідомої рідини у Дніпро. У Мережі публікують кадри каламутної води, яка тече вздовж набережної в районі Пішохідного мосту.

Автор відео б’є на сполох, заявляючи про можливе екологічне лихо.

Каламутна ділянка шириною у кілька метрів справді суттєво відрізняється від загальної маси води у Дніпрі. Експерти зазначають, що забруднення навряд чи пов’язане з виробництвом, адже у цьому районі немає підприємств чи автомобільних мийок.

Танення снігу та дренажні системи

На думку еколога Олександра Соколенка, зміна кольору води у цьому місці може бути пов’язана з дренажною системою, яка розташована у цій частині правобережних схилів.

«Ці дренажні системи забезпечують відведення зайвої вологи від схилів Дніпра і убезпечують їх від розмивання. Зайва волога відводиться у Дніпро. Тому можу припустити, що це пов’язано з різким потеплінням, яке фіксується зараз у Києві та таненням снігу. На кадрах видно глиняний колір води. Тому тала вода, вперемішку з брудом та глиною потрапляє в один з дренажів і по ньому у Дніпро», — розповідає ТСН.ua Олександр Соколенко.

Еколог додає, що такі забруднення відбуваються щороку. І це, звісно, завдає шкоди Дніпру.

Реагенти та бруд із доріг

«На жаль, це проблема не лише Києва, а й інших міст, де є річки. Бруд з міських вулиць, а саме те, чим посипали вулиці під час зими, потрапляє до річок. Від цього, як то кажуть, ніхто не помирає. Фауна і флора у річках жива, але це безперечно негативно на них впливає», — каже еколог.

Він констатує, що, на жаль, таким чином влаштована міська зливна каналізація. Все, що є на вулиці — сіль під час посипання вулиць, реагенти, бруд від вихлопів автомобілів, мікрочастинки гуми з коліс — потрапляє з доріг до зливової каналізації.

«Брудна вода через низку колекторів потрапляє до Дніпра. Звісно, не все. Дещо зливається у локальні озера, але бруд з доріг центральної частини міста, потрапляє у Дніпро. Один з таких витоків є біля пам’ятника Магдебурзькому праву — вода з підземної річки потрапляє у Дніпро. Ще частина талої води з брудом потрапляє до річки Либідь. Вона без будь-якої очистки впадає у Дніпро, трохи нижче за течією, в районі Телички. Забруднення по Дніпру йде на Жуків острів, Корчувате та Кончу-Заспу. Також бруд з вулиць потрапляє до річки Сирець, яка впадає до Дніпра», — додає Олександр Соколенко.

Як змінити ситуацію: європейський досвід

Він каже, що проблема локальних забруднень Дніпра в районі Києва існує: весною — через танення снігу, а влітку — через сильні зливи.

«Щоб змінити ситуацію — потрібно або перебудовувати інфраструктуру підземних комунікацій або очищувати воду у зливовій каналізації. Ще один варіант — не зливати цю брудну воду у відкриті водойми, а локалізувати, і використовувати для поливання рослин та дерев у місті, як це роблять у багатьох містах Європи. Дощову воду там зберігають у підземних резервуарах, і використовують для полову зелених насаджень у засушливий період. На жаль, для Києва це поки фантастика з нашою інфраструктурою та ще й під час війни, про такі технології залишається тільки мріяти», — підсумовує еколог.

Нагадаємо, раніше йшлося про загрозу великої води і потопів в Україні. Зокрема, Києву та регіонам прогнозували аномальне водопілля. Фахівці розповіли, як весна вплине на рівень води у річках країни.

Також синоптики попередили, в яких містах буде небезпечно. Йшлося про вологу відлигу, а також тумани та ожеледицю на дорогах.

Дата публікації
Кількість переглядів
693
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie