Дніпро у Києві змінив колір: еколог пояснив, що можуть зливати у річку (відео)

Дніпро / © nataliya.kiev.ua

У Києві помітили зливання невідомої рідини у Дніпро. У Мережі публікують кадри каламутної води, яка тече вздовж набережної в районі Пішохідного мосту.

Автор відео б’є на сполох, заявляючи про можливе екологічне лихо.

Каламутна ділянка шириною у кілька метрів справді суттєво відрізняється від загальної маси води у Дніпрі. Експерти зазначають, що забруднення навряд чи пов’язане з виробництвом, адже у цьому районі немає підприємств чи автомобільних мийок.

Дніпро в Києві став каламутним: еколог пояснив причину

Танення снігу та дренажні системи

На думку еколога Олександра Соколенка, зміна кольору води у цьому місці може бути пов’язана з дренажною системою, яка розташована у цій частині правобережних схилів.

«Ці дренажні системи забезпечують відведення зайвої вологи від схилів Дніпра і убезпечують їх від розмивання. Зайва волога відводиться у Дніпро. Тому можу припустити, що це пов’язано з різким потеплінням, яке фіксується зараз у Києві та таненням снігу. На кадрах видно глиняний колір води. Тому тала вода, вперемішку з брудом та глиною потрапляє в один з дренажів і по ньому у Дніпро», — розповідає ТСН.ua Олександр Соколенко.

Еколог додає, що такі забруднення відбуваються щороку. І це, звісно, завдає шкоди Дніпру.

Реагенти та бруд із доріг

«На жаль, це проблема не лише Києва, а й інших міст, де є річки. Бруд з міських вулиць, а саме те, чим посипали вулиці під час зими, потрапляє до річок. Від цього, як то кажуть, ніхто не помирає. Фауна і флора у річках жива, але це безперечно негативно на них впливає», — каже еколог.

Він констатує, що, на жаль, таким чином влаштована міська зливна каналізація. Все, що є на вулиці — сіль під час посипання вулиць, реагенти, бруд від вихлопів автомобілів, мікрочастинки гуми з коліс — потрапляє з доріг до зливової каналізації.

«Брудна вода через низку колекторів потрапляє до Дніпра. Звісно, не все. Дещо зливається у локальні озера, але бруд з доріг центральної частини міста, потрапляє у Дніпро. Один з таких витоків є біля пам’ятника Магдебурзькому праву — вода з підземної річки потрапляє у Дніпро. Ще частина талої води з брудом потрапляє до річки Либідь. Вона без будь-якої очистки впадає у Дніпро, трохи нижче за течією, в районі Телички. Забруднення по Дніпру йде на Жуків острів, Корчувате та Кончу-Заспу. Також бруд з вулиць потрапляє до річки Сирець, яка впадає до Дніпра», — додає Олександр Соколенко.

Як змінити ситуацію: європейський досвід

Він каже, що проблема локальних забруднень Дніпра в районі Києва існує: весною — через танення снігу, а влітку — через сильні зливи.

«Щоб змінити ситуацію — потрібно або перебудовувати інфраструктуру підземних комунікацій або очищувати воду у зливовій каналізації. Ще один варіант — не зливати цю брудну воду у відкриті водойми, а локалізувати, і використовувати для поливання рослин та дерев у місті, як це роблять у багатьох містах Європи. Дощову воду там зберігають у підземних резервуарах, і використовують для полову зелених насаджень у засушливий період. На жаль, для Києва це поки фантастика з нашою інфраструктурою та ще й під час війни, про такі технології залишається тільки мріяти», — підсумовує еколог.

