Днепр в Киеве изменил цвет: эколог объяснил, что могут сливать в реку (видео)

В Киеве заметили слив неизвестной жидкости в Днепр. В Сети публикуют кадры мутной воды, текущей вдоль набережной в районе Пешеходного моста.

Автор видео бьет тревогу, заявляя о возможной экологической беде.

Мутный участок шириной в несколько метров действительно существенно отличается от общей массы воды в Днепре. Эксперты отмечают, что загрязнение вряд ли связано с производством, ведь в этом районе нет предприятий или автомобильных моек.

Дата публикации 21:04, 01.03.26

Таяние снега и дренажные системы

По мнению эколога Александра Соколенко, изменение цвета воды в этом месте может быть связано с дренажной системой, расположенной в этой части правобережных склонов.

«Эти дренажные системы обеспечивают отвод лишней влаги от склонов Днепра и предохраняют их от размывания. Излишняя влага отводится в Днепр. Поэтому могу предположить, что это связано с резким потеплением, которое сейчас фиксируется в Киеве и таянием снега. На кадрах виден глиняный цвет воды. Поэтому талая вода вперемешку с грязью и глиной попадает в один из дренажей и по нему в Днепр», — рассказывает ТСН.ua Александр Соколенко.

Эколог добавляет, что такие загрязнения происходят каждый год. И это, конечно, наносит ущерб Днепру.

Реагенты и грязь с дорог

«К сожалению, это проблема не только Киева, но и других городов, где есть реки. Грязь с городских улиц, а именно то, чем посыпали улицы во время зимы, попадает в реки. От этого, как говорится, никто не умирает. Фауна и флора в реках жива, но это, безусловно, негативно влияет на них», — говорит эколог.

Он констатирует, что, к сожалению, таким образом устроена городская сливная канализация. Все, что есть на улице — соль во время посыпания улиц, реагенты, грязь от выхлопов автомобилей, микрочастицы резины из колес — попадает с дорог в ливневую канализацию.

«Грязная вода из-за ряда коллекторов попадает в Днепр. Конечно, не все. Кое-что сливается в локальные озера, но грязь с дорог центральной части города попадает в Днепр. Один из таких утечек есть у памятника Магдебургскому праву — вода из подземной реки попадает в Днепр. Еще часть талой воды с грязью попадает в реку Лыбидь. Она без всякой очистки впадает в Днепр, чуть ниже по течению, в районе Телички. Загрязнение по Днепру идет на Жуков остров, Корчеватое и Кончу-Заспу. Также грязь с улиц попадает в реку Сырец, которая впадает в Днепр», — добавляет Александр Соколенко.

Как изменить ситуацию: европейский опыт

Он говорит, что проблема локальных загрязнений Днепра в районе Киева существует: весной — из-за таяния снега, а летом — из-за сильных ливней.

«Чтобы изменить ситуацию, нужно либо перестраивать инфраструктуру подземных коммуникаций, либо очищать воду в ливневой канализации. Еще один вариант — не сливать эту грязную воду в открытые водоемы, а локализовать и использовать для поливки растений и деревьев в городе, как это делают во многих городах Европы. Дождевую воду там хранят в подземных резервуарах и используют для полов зеленых насаждений в засушливый период. К сожалению, для Киева это пока фантастика с нашей инфраструктурой, да еще во время войны, о таких технологиях остается только мечтать», — заключает эколог.

Напомним, ранее речь шла об угрозе большой воды и потопах в Украине. В частности, Киеву и регионам прогнозировали аномальное половодье. Специалисты рассказали, как весна повлияет на уровень воды в реках страны.

Также синоптики предупредили, в каких городах будет небезопасно. Речь шла о влажной оттепели, а также туманах и гололедице на дорогах.