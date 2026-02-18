ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

В Киеве объявлен І уровень опасности: какой будет погода 19 февраля

Киевлян предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Киев

Киев / © Associated Press

В четверг, 19 февраля, в Киеве будет ветреная и морозная погода. Синоптики объявили I уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В столице в течение дня будет облачно. Ночью умеренный, а днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Скорость западного ветра составит 7-12 м/с.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. В частности, на дорогах - гололедица. Объявлен I уровень опасности (желтый).

В Киеве ночью столбики термометров покажут -9-11°, а днем - 4-6° мороза. В Киевской области температура воздуха будет 8-13° мороза ночью, а днем - 3-8° мороза.

Как сообщалось, на днях Киев остановился из-за снегопада. Столицу сковали пробки, общественный транспорт курсировал со значительными отклонениями от графика, а на остановках образовались толпы людей.

Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie