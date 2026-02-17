Ракетный удар по Киеву: стало известно, какая ситуация с отоплением в городе

Батарея / © iStock

В Киеве полностью восстановили теплоснабжение в 2600 жилых домах, которые остались без отопления в результате российской атаки на инфраструктуру Киева 12 февраля.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, аварийно-восстановительные бригады завершили работы на всех объектах, которые пострадали именно в результате обстрела 12 февраля, и подача теплоносителя в эти дома восстановлена в полном объеме.

«Во все 2600 домов, которые оставались без тепла в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля, восстановили подачу теплоснабжения», — отметил Кличко.

Мэр добавил, что коммунальные службы продолжают работать в городе и реагируют на отдельные аварийные ситуации, которые возникают в жилых домах. По его словам, специалисты ремонтируют внутридомовые системы теплоснабжения и ликвидируют локальные повреждения.

В то же время Кличко напомнил, что значительное количество домов в столице до сих пор остается без отопления из-за последствий предыдущих обстрелов.

«Еще более 1100 домов в Днепровском и Дарницком районах остаются без тепла. Сейчас подать теплоноситель в эти дома невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ», — сообщил городской голова.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что разница в ситуации с отоплением между левым и правым берегами Киева обусловлена структурой теплоснабжения. По его словам, правый берег является более защищенным, поскольку отапливается через децентрализованную систему из многих небольших источников тепла, тогда как левый зависит от крупных ТЭЦ, которые являются уязвимыми к ракетным атакам.