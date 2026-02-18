У Києві оголошено І рівень небезпеки: якою буде погода 19 лютого

Київ / © Associated Press

У четвер, 19 лютого, у Києві буде вітряна та морозна погода. Синоптики оголосили I рівень небезпеки.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У столиці протягом дня буде хмарно. Вночі помірний, а вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Швидкість західного вітру становитиме 7-12 м/с.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Зокрема, на дорогах — ожеледиця. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть -9-11°, а вдень — 4-6° морозу. У Київській області температура повітря буде 8-13° морозу вночі, а вдень — 3-8° морозу.

Як повідомлялося, днями Київ зупинився через снігопад. Столицю скували затори, громадський транспорт курсував зі значними відхиленнями від графіка, а на зупинках утворилися натовпи людей.