Ракетний удар по Києву: стало відомо, яка ситуація з опаленням у місті

Батарея / © iStock

Реклама

У Києві повністю відновили теплопостачання у 2600 житлових будинках, які залишилися без опалення внаслідок російської атаки на інфраструктуру Києва 12 лютого.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, аварійно-відновлювальні бригади завершили роботи на всіх об’єктах, які постраждали саме внаслідок обстрілу 12 лютого, і подачу теплоносія до цих будинків відновлено у повному обсязі.

Реклама

«У всі 2600 будинків, які залишалися без тепла внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого, відновили подачу теплопостачання», — зазначив Кличко.

Мер додав, що комунальні служби продовжують працювати в місті й реагують на окремі аварійні ситуації, які виникають у житлових будинках. За його словами, фахівці ремонтують внутрішньобудинкові системи теплопостачання та ліквідовують локальні пошкодження.

Водночас Кличко нагадав, що значна кількість будинків у столиці досі залишається без опалення через наслідки попередніх обстрілів.

«Ще понад 1100 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах залишаються без тепла. Наразі подати теплоносій у ці будинки неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», — повідомив міський голова.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що колишній голова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що різниця в ситуації з опаленням між лівим і правим берегами Києва зумовлена структурою теплопостачання. За його словами, правий берег є більш захищеним, оскільки опалюється через децентралізовану систему з багатьох невеликих джерел тепла, тоді як лівий залежить від великих ТЕЦ, які є вразливими до ракетних атак.