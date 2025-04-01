В Киеве обстреляли здание Киевтеплоэнерго: детали инцидента

Неизвестные обстреляли один из объектов «Киевтеплоэнерго»

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В Киеве неизвестные обстреляли здание «Киевтеплоэнерго». На одном из энергетических объектов предприятия в Голосеевском районе обнаружили шаровые отверстия.

Об этом сообщают в КП «Киевтеплоэнерго».

Повреждено остекление помещения, где обычно находится персонал. К счастью, никто не пострадал.

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Сотрудники вызвали полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили пулю. Причины инцидента остаются непонятными.

По факту обстрела возбуждено уголовное производство, полиция разыскивает преступников. Опросили свидетелей, проводится экспертиза обнаруженной пули.

Предприятие работает в штатном режиме, угрозы тепло- и энергоснабжению Голосеевского района нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве таксист выругался на клиентку и схватил ее за лицо из-за замечаний о русском языке.

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