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В Киеве обстреляли здание Киевтеплоэнерго: детали инцидента
Причины инцидента остаются непонятными, отмечают в «Киевтеплоэнерго».
В Киеве неизвестные обстреляли здание «Киевтеплоэнерго». На одном из энергетических объектов предприятия в Голосеевском районе обнаружили шаровые отверстия.
Об этом сообщают в КП «Киевтеплоэнерго».
Повреждено остекление помещения, где обычно находится персонал. К счастью, никто не пострадал.
Сотрудники вызвали полицию. На месте происшествия правоохранители обнаружили пулю. Причины инцидента остаются непонятными.
По факту обстрела возбуждено уголовное производство, полиция разыскивает преступников. Опросили свидетелей, проводится экспертиза обнаруженной пули.
Предприятие работает в штатном режиме, угрозы тепло- и энергоснабжению Голосеевского района нет.
Ранее сообщалось, что в Киеве таксист выругался на клиентку и схватил ее за лицо из-за замечаний о русском языке.
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