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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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У Києві обстріляли будівлю Київтеплоенерго: деталі інциденту

Причини інциденту лишаються незрозумілими, зазначають у «Київтеплоенерго».

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Невідомі обстріляли один з об’єктів «Київтеплоенерго»

Невідомі обстріляли один з об’єктів «Київтеплоенерго»

У Києві невідомі обстріляли будівлю «Київтеплоенерго». На одному з енергетичних об’єктів підприємтсва в Голосіївському районі виявили кульові отвори.

Про це повідомляють у КП «Київтеплоенерго».

Пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На щастя, ніхто не постраждав.

Співробітники викликали поліцію. На місці події правоохоронці виявили кулю. Причини інциденту лишаються незрозумілими.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Опитали свідків, проводиться експертиза виявленої кулі.

Підприємство працює у штатному режимі, загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району немає.

Раніше повідомлялося, що у Києві таксист вилаявся на клієнтку та вхопив її за лице через зауваження про російську мову.

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