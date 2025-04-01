У Києві обстріляли будівлю Київтеплоенерго: деталі інциденту

Невідомі обстріляли один з об’єктів «Київтеплоенерго»

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У Києві невідомі обстріляли будівлю «Київтеплоенерго». На одному з енергетичних об’єктів підприємтсва в Голосіївському районі виявили кульові отвори.

Про це повідомляють у КП «Київтеплоенерго».

Пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На щастя, ніхто не постраждав.

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Співробітники викликали поліцію. На місці події правоохоронці виявили кулю. Причини інциденту лишаються незрозумілими.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Опитали свідків, проводиться експертиза виявленої кулі.

Підприємство працює у штатному режимі, загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району немає.

Раніше повідомлялося, що у Києві таксист вилаявся на клієнтку та вхопив її за лице через зауваження про російську мову.

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