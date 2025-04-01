Языковой скандал: в Киеве таксист выругался на клиентку и схватил ее за лицо

Такси / © Pexels

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В Киеве водитель такси высадил пассажирку с авто и схватил ее за лицо из-за замечания относительно русского языка. Полиция приступила к проверке.

Этот случай произошел с координатором акции в поддержку пленных в Чернигове и Ровно Иванной Грищенко, пишет hromadske.

Что рассказала пострадавшая

По словам девушки, утром 26 марта она направлялась на акцию напоминания о минуте молчания, которая проходила возле станции метро «Арсенальная».

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Такси компании Bolt приехало позже, чем было указано в приложении. Поскольку Иванна должна была прибыть на место в 9 часов, она попросила водителя ехать быстрее.

Активистка предполагает, что мужчина воспринял это как призыв к нарушению ПДД, после чего ответил ей на русском языке: «Девушка, по Закону Украины…». Тогда она ответила, что «по закону нужно говорить на работе на украинском».

После этого водитель остановил машину и сказал Иванне выйти. Он также отметил то, что «говорит на родном языке» — то есть на русском.

«Вопросов нет, берете чемодан и едете в Россию. Разговаривать на родном языке. И никакие законы вам не запретят», — ответила девушка.

Тогда, утверждает активистка, водитель развернулся к ней и сказал: «Да завали е***о б**дь […] Вышла из машины, падаль».

Когда девушка выходила из такси, она снова заговорила об украинском языке. Водитель, ругаясь, тоже бросил автомобиль.

«Он понял, видимо, что маты бездействуют. Взял меня за лицо и начал трясти, крича на всю улицу: «Я тебя научу разговаривать. Сволочь. Падаль», — говорит Иванна.

Водитель хотел сделать так еще раз, но после требования девушки не трогать ее вернулся в машину.

Что говорят в полиции

Затем Иванна связалась с компанией Bolt. Там ей предоставили инструкции, как полиция может получить информацию о водителе, а также пообещали, что она больше не будет ездить с этим таксистом.

Иванна написала на водителя заявление в полицию. В пресс-службе подтвердили факт ее регистрации. Заявление рассматривают, но пока не внесли в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители проверяют все обстоятельства.

Как отреагировала компания Bolt

Компания Bolt сообщила hromadske, что заблокировала аккаунт водителя без возможности восстановления. Также там выразили готовность предоставить полиции нужную информацию по этому случаю.

«Нам жаль, что пассажирка получила неприятный опыт во время поездки. […] Безопасность всех пассажиров и водителей является нашим высоким приоритетом», — отметили в компании.

Напомним, в Киеве избили ветерана за замечания по российской музыке.