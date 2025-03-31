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В Киев прибыли парламентарии со всей Европы
Стефанчук встретил европейскую делегацию на вокзале.
Сегодня, 31 марта, в столицу Украины прибыла делегация из 18-ти европейских стран.
Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Парламентарии приехали из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции.
Стефанчук поблагодарил своих коллег и подчеркнул, что этот визит — «сильный символ поддержки, солидарности и доверия».
«Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и продолжительного мира. Украина ощущает плечо партнеров. И это вдохновляет», — добавил он.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве проведут срочную встречу по иностранному контингенту.