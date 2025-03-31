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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киев прибыли парламентарии со всей Европы

Стефанчук встретил европейскую делегацию на вокзале.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Зарубежные гости прибыли на поезде

Зарубежные гости прибыли на поезде

Сегодня, 31 марта, в столицу Украины прибыла делегация из 18-ти европейских стран.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Парламентарии приехали из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции.

Стефанчук поблагодарил своих коллег и подчеркнул, что этот визит — «сильный символ поддержки, солидарности и доверия».

«Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и продолжительного мира. Украина ощущает плечо партнеров. И это вдохновляет», — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве проведут срочную встречу по иностранному контингенту.

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