В Киев прибыли парламентарии со всей Европы

Зарубежные гости прибыли на поезде

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Сегодня, 31 марта, в столицу Украины прибыла делегация из 18-ти европейских стран.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Парламентарии приехали из Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии и Швеции.

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Стефанчук поблагодарил своих коллег и подчеркнул, что этот визит — «сильный символ поддержки, солидарности и доверия».

«Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и продолжительного мира. Украина ощущает плечо партнеров. И это вдохновляет», — добавил он.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве проведут срочную встречу по иностранному контингенту.

Дата публикации 14:44, 31.03.25 Количество просмотров 7 Представители 18 европейских стран приехали в Киев