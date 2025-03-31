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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
1 хв

До Києва прибули парламентарі з усієї Європи

Стефанчук зустрів європейську делегацію на вокзалі.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зарубіжні гості прибули поїздом

Зарубіжні гості прибули поїздом

Сьогодні, 31 березня, до столиці України прибула делегація з 18-ти європейських країн.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Парламентарі приїхали з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії та Швеції.

Стефанчук подякував своїм колегам і наголосив, що цей візит — «сильний символ підтримки, солідарності та довіри».

«Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів. І це надихає», — додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві проведуть термінову зустріч щодо іноземного контингенту.

Дата публікації
Кількість переглядів
535
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