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До Києва прибули парламентарі з усієї Європи
Стефанчук зустрів європейську делегацію на вокзалі.
Сьогодні, 31 березня, до столиці України прибула делегація з 18-ти європейських країн.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Парламентарі приїхали з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії та Швеції.
Стефанчук подякував своїм колегам і наголосив, що цей візит — «сильний символ підтримки, солідарності та довіри».
«Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів. І це надихає», — додав він.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що у Києві проведуть термінову зустріч щодо іноземного контингенту.