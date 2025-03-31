У повітряному просторі Києва зафіксували майже пів сотні ворожих дронів: скільки збили

ППО / © ТСН.ua

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У ніч проти 31 березня у повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано майже пів сотні ворожих безпілотників.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«У ніч на 31 березня в повітряному просторі Києва та в околицях столиці було зафіксовано 49 ворожих БпЛА. 11 з них — знищені засобами ППО. 30 — покинули повітряний простір. Решта — локаційно втрачені», — йдеться у повідомленні КМВА.

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Робота зі знищення ворожих дронів тривала також й в інших регіонах за маршрутами слідування.

Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.

За минулу добу повітряна тривога в столиці оголошувалася два рази: з 22:29 до 03:10 та з 04:14 до 04:51. Загальна тривалість — 5 годин 17 хвилин.

Нагадаємо, Росія у ніч на 31 березня обстріляла Україну балістикою.