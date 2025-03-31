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- Київ
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Жорстоке вбивство у Києві: чоловік забив до смерті власну матір
Під час кофлікту син завдав серйозних ударів жінці. Вона померла на місці від отриманих травм.
У Подільському районі столиці 47-річний син під час сварки жорстоко вбив рідну матір.
Про це повідомили у поліції Києва.
Під час слідства правоохоронці встановили, що між рідними виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті чого чоловік почав завдавати численні удари матері кулаками та ногами.
«Схопивши металевий лист з газової плитки він продовжив бити 72-річну жінку, доки вона не припинила подавати ознаки життя», — йдеться у повідомленні відомства.
Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.