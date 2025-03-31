Жорстоке вбивство у Києві: чоловік забив до смерті власну матір

Перед судом опиниться чоловік за вбивство своєї матері / © Associated Press

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У Подільському районі столиці 47-річний син під час сварки жорстоко вбив рідну матір.

Про це повідомили у поліції Києва.

Під час слідства правоохоронці встановили, що між рідними виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті чого чоловік почав завдавати численні удари матері кулаками та ногами.

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«Схопивши металевий лист з газової плитки він продовжив бити 72-річну жінку, доки вона не припинила подавати ознаки життя», — йдеться у повідомленні відомства.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.