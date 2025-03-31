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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

Жорстоке вбивство у Києві: чоловік забив до смерті власну матір

Під час кофлікту син завдав серйозних ударів жінці. Вона померла на місці від отриманих травм.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Перед судом опиниться чоловік за вбивство своєї матері

Перед судом опиниться чоловік за вбивство своєї матері / © Associated Press

У Подільському районі столиці 47-річний син під час сварки жорстоко вбив рідну матір.

Про це повідомили у поліції Києва.

Під час слідства правоохоронці встановили, що між рідними виник конфлікт на побутовому ґрунті, у результаті чого чоловік почав завдавати численні удари матері кулаками та ногами.

«Схопивши металевий лист з газової плитки він продовжив бити 72-річну жінку, доки вона не припинила подавати ознаки життя», — йдеться у повідомленні відомства.

Поліцейські затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі жінка побила металевою табуреткою, а потім зарізала доньку товариша.

Дата публікації
Кількість переглядів
416
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