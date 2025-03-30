ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
815
Час на прочитання
2 хв

У Києві побили ветерана за зауваження через російську музику: деталі і відео скандалу

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Скриншот з відео конфлікту

Скриншот з відео конфлікту

У Києві побили ветерана війни та його друзів за зауваження через російську музику.

Про це повідомила Мар’яна Чікало, яка представилася волонтеркою ЗСУ.

«Мене-волонтера ЗСУ, мого друг-захисника після важкого поранення, і його дружину ледве не забили до смерті за зауваження стосовно російської музики в публічному місці», — повідомила вона.

Волонтерка стверджує, що на прохання вимкнути російську музику у ветерана полетіла пляшка.

У соцмережах також опублікували скриншот з поста однієї з учасниць конфлікту, що слухала російську музику. Її прізвище не вказується. Дівчина запевняє, що музику вимкнули одразу після зауваження, наголошує, що в неї та її подруг є багато рідних у складі ЗСУ.

Дівчина стверджують, що це навпаки — саме вони стали жертвами насильства.

Скриш з пабліка КС: новини Київ

Скриш з пабліка КС: новини Київ

Відео конфлікту поширили у соцмережах.

Реакція поліції

У поліції Києва підтвердили, що подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці.

«Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві в клубі влаштували вечірку під російську музику.

Читайте також:

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie