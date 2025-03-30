У Києві побили ветерана за зауваження через російську музику: деталі і відео скандалу

Скриншот з відео конфлікту

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У Києві побили ветерана війни та його друзів за зауваження через російську музику.

Про це повідомила Мар’яна Чікало, яка представилася волонтеркою ЗСУ.

«Мене-волонтера ЗСУ, мого друг-захисника після важкого поранення, і його дружину ледве не забили до смерті за зауваження стосовно російської музики в публічному місці», — повідомила вона.

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Волонтерка стверджує, що на прохання вимкнути російську музику у ветерана полетіла пляшка.

У соцмережах також опублікували скриншот з поста однієї з учасниць конфлікту, що слухала російську музику. Її прізвище не вказується. Дівчина запевняє, що музику вимкнули одразу після зауваження, наголошує, що в неї та її подруг є багато рідних у складі ЗСУ.

Дівчина стверджують, що це навпаки — саме вони стали жертвами насильства.

Скриш з пабліка КС: новини Київ

Відео конфлікту поширили у соцмережах.

Дата публікації 19:42, 30.03.25 Кількість переглядів 17 У Києві побили військового через зауваження про російську музику

Реакція поліції

У поліції Києва підтвердили, що подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці.

«Між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту. Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві в клубі влаштували вечірку під російську музику.

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