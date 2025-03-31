В воздушном пространстве Киева зафиксировали почти полсотни вражеских дронов: сколько сбили

ПВО / © ТСН.ua

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В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано почти полсотни вражеских беспилотников.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

«В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 49 вражеских БПЛА. 11 из них — уничтожены средствами ПВО. 30 — покинули воздушное пространство. Остальные локационно потеряны», — говорится в сообщении КМВА.

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Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования.

Пострадавшие и разрушения в пределах Киева не допущены.

За прошедшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась два раза: с 22:29 до 03:10 и с 04:14 до 04:51. Длительность — 5 часов 17 минут.

Напомним, Россия в ночь на 31 марта обстреляла Украину баллистикой.