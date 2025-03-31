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- Киев
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В воздушном пространстве Киева зафиксировали почти полсотни вражеских дронов: сколько сбили
В ночь на 31 марта воздушная тревога в столице объявлялась два раза: с 22:29 до 03:10 и с 04:14 до 04:51; общая продолжительность — 5 часов 17 минут.
В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано почти полсотни вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
«В ночь на 31 марта в воздушном пространстве Киева и в окрестностях столицы было зафиксировано 49 вражеских БПЛА. 11 из них — уничтожены средствами ПВО. 30 — покинули воздушное пространство. Остальные локационно потеряны», — говорится в сообщении КМВА.
Работа по уничтожению вражеских дронов продолжалась также и в других регионах по маршрутам следования.
Пострадавшие и разрушения в пределах Киева не допущены.
За прошедшие сутки воздушная тревога в столице объявлялась два раза: с 22:29 до 03:10 и с 04:14 до 04:51. Длительность — 5 часов 17 минут.
Напомним, Россия в ночь на 31 марта обстреляла Украину баллистикой.