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- Киев
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Жестокое убийство в Киеве: мужчина забил до смерти собственную мать
Во время конфликта сын нанес серьезные удары женщине. Она скончалась на месте от полученных травм.
В Подольском районе столицы 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.
Об этом сообщили в полиции Киева.
В ходе следствия правоохранители установили, что между родными возник конфликт на бытовой почве, в результате чего мужчина начал наносить многочисленные удары матери кулаками и ногами.
"Схватив металлический лист из газовой плиты, он продолжил избивать 72-летнюю женщину, пока она не прекратила подавать признаки жизни", - говорится в сообщении ведомства.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.
В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.