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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Жестокое убийство в Киеве: мужчина забил до смерти собственную мать

Во время конфликта сын нанес серьезные удары женщине. Она скончалась на месте от полученных травм.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Перед судом окажется мужчина за убийство своей матери

Перед судом окажется мужчина за убийство своей матери / © Associated Press

В Подольском районе столицы 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В ходе следствия правоохранители установили, что между родными возник конфликт на бытовой почве, в результате чего мужчина начал наносить многочисленные удары матери кулаками и ногами.

"Схватив металлический лист из газовой плиты, он продолжил избивать 72-летнюю женщину, пока она не прекратила подавать признаки жизни", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.

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