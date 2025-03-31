Жестокое убийство в Киеве: мужчина забил до смерти собственную мать

Перед судом окажется мужчина за убийство своей матери / © Associated Press

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В Подольском районе столицы 47-летний сын во время ссоры жестоко убил родную мать.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В ходе следствия правоохранители установили, что между родными возник конфликт на бытовой почве, в результате чего мужчина начал наносить многочисленные удары матери кулаками и ногами.

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"Схватив металлический лист из газовой плиты, он продолжил избивать 72-летнюю женщину, пока она не прекратила подавать признаки жизни", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, а следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе женщина избила металлическим табуретом, а затем зарезала дочь товарища.