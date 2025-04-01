В Киеве и области объявлен первый уровень опасности: что произошло

Туман на дороге / © pixabay.com

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В Киеве и области объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщил Укргидрометцентр и предупредил об опасных метеорологических явлениях по Киеву.

«Утром 1 апреля туман, видимость 200–500 м. I уровень опасности желтый», — говорится в сообщении.

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Водителям и пешеходам следует быть осторожными и внимательными, поскольку погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах.

Напомним, погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. В западных, северных и частично восточных областях Украины ожидаются периодические дожди и грозы. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается. За неделю до праздника будет прохладная погода.