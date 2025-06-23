В Киеве ночью раздались взрывы

Взрывы раздаются в Киеве / © ТСН.ua

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В Киеве в ночь на 23 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.

Сообщается, что взрывы прогремели примерно в 00:48.

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Перед взрывами в столице и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА.

В КМВА заявили, что в столице работают силы против воздушной обороны.

«Оставайтесь в укрытиях! Над городом вражеские дроны. Работает ПВО», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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Мы ранее информировали, что российские захватчики ударили по городам Славянск и Краматорск Донецкой области. В результате атаки погиб 17-летний юноша, еще три человека получили ранения.