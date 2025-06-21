В Киеве на детской площадке мужчина совершил самоубийство (фото)

Мужчина покончил жизнь самоубийством

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В Дарницком районе Киева на детской площадке было найдено тело мужчины. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством, повесившись на турникете.

Об этом со ссылкой на источники сообщает OBOZ.

Стало известно, что инцидент произошел утром на улице Харьковское шоссе, где местные жители и обнаружили погибшего.

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Правоохранители сейчас занимаются установлением личности мужчины и выясняют обстоятельства, которые привели к такому печальному решению. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 июня на пешеходном мосту через Днепр мужчина пытался совершить самоубийство. Благодаря слаженным действиям патрульных инцидент удалось предотвратить.