Приехал в Украину разбирать завалы и погиб от атаки РФ: история американца Фреда Гранди

Российская атака на Киев 17 июня

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В Киеве во время массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 17 июня погиб гражданин США — волонтер Фред Гранди. Его смерть подтвердили Госдепартамент США и украинские власти. По официальным данным, причиной гибели стали осколочные ранения.

Об этом сообщило издание The New York Times

Фред Гранди родился в городе Грантс-Пасс, штат Орегон. Последние годы он занимался изготовлением изделий из дерева и металла — создавал вывески, скворечники, цветы. По словам семьи, он болезненно воспринимал снижение поддержки Украины со стороны США и решил приехать лично, чтобы помогать. В Украину он прибыл в мае перед своим 62-летием. Они добавили, что в Украине он был волонтером, разбирая завалы после обстрелов.

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Сестра погибшего, Сиетска Рид, рассказала, что в последний раз общалась с ним за несколько дней до трагедии. По ее словам, Фред чувствовал себя «на своем месте» и намеревался оставаться в Киеве еще несколько месяцев. Он жил в отеле, сообщал о постоянных звуках дронов и сохранял оптимизм.

Трагический случай произошел во время атаки, которая началась 17 июня вечером. Больше всего жертв было в девятиэтажном жилом доме на западе Киева, который был разрушен. По официальным данным, Гранди погиб от осколочных ранений.

Родные рассказывают, что он не имел детей, был женат только один раз, и много путешествовал. Перед поездкой в Украину успел посетить Францию, Германию и Польшу. В ноябре продал дом в Вирджинии и временно проживал у родных в Вашингтоне.

Российская атака на Киев 17 июня

Напомним, в ночь на 17 июня Киев подвергся одной из самых мощных атак за три года. Россия обстреливала столицу ракетами, в частности «Кинжалами», а также беспилотниками. Атака длилась девять часов.

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Наибольшие разрушения претерпел Соломенский район, где баллистическая ракета попала в многоэтажный жилой дом, полностью разрушив подъезд. Поисково-спасательные работы на месте продолжались более 39 часов. Под завалами погибли 23 человека. В целом количество жертв российской атаки на столицу достигло 28.

Также повреждения получили дома на Позняках, общежития Авиационного института и историческое здание Киевской политехники.