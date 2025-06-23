У Києві вночі пролунали вибухи

Вибухи лунають у Києві / © ТСН.ua

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У Києві в ніч проти 23 червня пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН.

Повідомляється, що вибухи пролунали приблизно о 00:48.

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Перед вибухами у столиці та області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.

У КМВА заявили, що в столиці працюють сили проти повітряної оборони.

«Залишайтеся в укриттях! Над містом ворожі дрони. Працює ППО», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.