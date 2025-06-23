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У Києві вночі пролунали вибухи
Над столицею спрацювала протиповітряна оборона.
У Києві в ніч проти 23 червня пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти ТСН.
Повідомляється, що вибухи пролунали приблизно о 00:48.
Перед вибухами у столиці та області була оголошена повітряна тривога через загрозу БпЛА.
У КМВА заявили, що в столиці працюють сили проти повітряної оборони.
«Залишайтеся в укриттях! Над містом ворожі дрони. Працює ППО», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 23 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські загарбники вдарили по містах Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Внаслідок атаки загинув 17-річний юнак, ще троє людей отримали поранення.