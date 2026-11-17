Рух Північним мостом частково відновлено / © УНІАН

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У Києві частково відновили рух Північним мостом, який зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Тепер переправою знову можуть користуватися пасажирський громадський і спеціальний транспорт, але легковим автомобілям та транзитним вантажівкам проїзд поки заборонений.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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«Частково відновлюємо рух громадського транспорту і Північним мостом», — йдеться у повідомленні.

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Як тепер організували рух Північним мостом

За результатами обстеження фахівці ДП «Національний інститут розвитку інфраструктури» дозволили частково відновити рух із урахуванням пошкоджень конструкцій.

Тепер громадський і спеціальний транспорт рухатиметься крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках. Щоб організувати такий проїзд, смуги змістили ближче до тротуарів: бар’єрну огорожу демонтували, а частину пішохідної зони тимчасово використали для руху.

Водночас легкові автомобілі та транзитний вантажний транспорт мостом їхати не можуть. Обмеження діятимуть з огляду на стан пошкоджених конструкцій.

Що буде з мостом далі

Нинішня схема руху — тимчасове рішення, яке дозволяє хоча б частково відновити сполучення між берегами Дніпра. Остаточні висновки про стан споруди ще попереду.

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Фахівці мають провести детальне інструментальне обстеження пошкоджених конструкцій. Воно допоможе визначити, наскільки пошкодження вплинули на несну здатність мосту, які протиаварійні заходи необхідні та що потрібно врахувати під час підготовки проєкту відновлення.

Як атака на мости змінила транспортну ситуацію в Києві

Після нічної російської атаки 17 листопада рух Північним і Південним мостами спочатку повністю перекрили. Через це громадський транспорт довелося перенаправляти іншими переправами. Зокрема, автобуси №21, 73 та 101 змінили маршрути й почали курсувати через Подільський мостовий перехід.

Перекриття двох важливих переправ швидко позначилося на дорожній ситуації. У столиці виникли масштабні затори, автомобілі рухалися із затримками, а пасажирам доводилося шукати альтернативні способи дістатися до потрібних районів міста.

Водночас інші мости через Дніпро продовжили працювати. Зокрема, рух зберігався Дарницьким мостом і мостом Метро, а на мосту Патона запровадили реверсивну схему: напрямок руху змінювався залежно від часу доби.

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