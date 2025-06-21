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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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69
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1 хв

У Києві на дитячому майданчику чоловік скоїв самогубство (фото)

Трагедія трапилась у Дарницькому районі столиці.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Чоловік покінчив життя самогубством

Чоловік покінчив життя самогубством

У Дарницькому районі Києва на дитячому майданчику було знайдено тіло чоловіка. За попередніми даними, чоловік покінчив життя самогубством, повісившись на турнікеті.

Про це з посиланням на джерела повідомляє OBOZ.

Стало відомо, що інцидент стався вранці на вулиці Харківське шосе, де місцеві жителі і виявили загиблого.

Правоохоронці наразі займаються встановленням особи чоловіка та з’ясовують обставини, які призвели до такого сумного рішення. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 5 червня на пішохідному мосту через Дніпро чоловік намагався скоїти самогубство. Завдяки злагодженим діям патрульних інциденту вдалося запобігти.

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