Поплатився за "гучну автівку": патрульні покарали дрифтера з Подолу (відео)

Чорний BMW забирає евакуатор / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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У Києві поліціянти розшукали та оштрафували водія чорного BMW, який порушував правила дорожнього руху, дрифтувавши на парковці одного з торгівельних центрів столиці.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький у Telegram.

«Четвертий рік війни, країна продовжує боротися з ворогом, переживаючи пекельні обстріли та постійні загрози. Але є ті, хто живе в паралельній реальності. Дрифтунці, які дозволяють собі порушувати спокій громадян, міряючись потужними автівками та гучністю прямотоків. Ось приклад одного з „мамкиних царапок“ у Подільському районі Києва. Нарізавши кільця, водій BMW подався навтьоки», — зазначив Білошицький.

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Поліція розшукала порушника та склала відповідні матеріали. Зазначається, що під час розмови водій поводився агресивно й грубо порушував громадський порядок.

«Транспортний засіб мав ознаки підробки номерів агрегатів. Тож на місце викликали слідчих ГУНП м.Києва, які проводили подальші процесуальні дії», — додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Дата публікації 15:22, 20.06.25 Кількість переглядів 4 У Києві патрульні покарали дрифтера з Подолу на чорному BMW

За даними поліції, порушником виявився 24-річний водій BMW, на якого патрульні поліцейські склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч. 2 ст. 122-2 (невиконання водіями вимог про зупинку) КУпАП.

Чорний BMW на парковці ТЦ / © Facebook / Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва сталося зіткнення чотирьох автомобілів, у ДТП постраждало троє осіб.

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