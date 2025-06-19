Приїхав до України розбирати завали і загинув від атаки РФ: історія американця Фреда Гранді

Російська атака на Київ 17 червня / © ДСНС

Реклама

У Києві під час масованої ракетно-дронової атаки у ніч на 17 червня загинув громадянин США — волонтер Фред Гранді. Його смерть підтвердили Держдепартамент США та українська влада. За офіційними даними, причиною загибелі стали уламкові поранення.

Про це повідомило видання The New York Times.

Фред Гранді народився в місті Грантс-Пасс, штат Орегон. Останні роки він займався виготовленням виробів із дерева та металу — створював вивіски, шпаківні, квіти. За словами родини, він болісно сприймав зниження підтримки України з боку США та вирішив приїхати особисто, щоб допомагати. До України він прибув у травні перед своїм 62-річчям. Вони додали, що в Україні він був волонтером, розбираючи завали після обстрілів.

Реклама

Сестра загиблого, Сієтска Рід, розповіла, що востаннє спілкувалася з ним за кілька днів до трагедії. За її словами, Фред почувався «на своєму місці» і мав намір залишатися в Києві ще кілька місяців. Він жив у готелі, повідомляв про постійні звуки дронів і зберігав оптимізм.

Трагічний випадок стався під час атаки, що розпочалась 17 червня ввечері. Найбільше жертв було у дев’ятиповерховому житловому будинку на заході Києва, який був зруйнований. За офіційними даними, Гранді загинув від осколкових поранень.

Рідні розповідають, що він не мав дітей, був одружений лише один раз, і багато подорожував. Перед поїздкою до України встиг відвідати Францію, Німеччину та Польщу. У листопаді продав будинок у Вірджинії та тимчасово проживав у рідних у Вашингтоні.

Російська атака на Київ 17 червня

Нагадаємо, в ніч на 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак за три роки. Росія обстрілювала столицю ракетами, зокрема «Кинджалами», а також безпілотниками. Атака тривала дев’ять годин.

Реклама

Найбільших руйнувань зазнав Солом’янський район, де балістична ракета влучила в багатоповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши під’їзд. Пошуково-рятувальні роботи на місці тривали понад 39 годин. Під завалами загинули 23 людини. Загалом кількість жертв російської атаки на столицю стягнула 28.

Також пошкоджень зазнали будинки на Позняках, гуртожитки Авіаційного інституту та історична будівля Київської політехніки.