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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
2 хв

Підпалював автівки та готував вбивство високопосадовця ЗСУ: у Києві затримано агента РФ

Агент РФ прибув до України 2021 року і певний час переховувався. Вже згодом він отримав завдання від ворожих кураторів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Національна поліція України

У Києві правоохоронці викрили 33-річного чоловіка, який підпалив п’ять військових автомобілів у Києві та готувався до вбивства українського військовослужбовця.

Про це повідомила Національна поліція України.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисник прибув до України з окупованого Криму ще 2021 року та оселився в Івано-Франківську, де «заліг на дно» в очікуванні інструкцій від російських кураторів. Згодом переїхав до Києва, де розпочав диверсійну діяльність.

«Ворожі спецслужби поставили чоловікові задачу — здійснювати підпали військової техніки у столиці, аби послабити тил українських захисників. Він здійснив підпали п’яти автомобілів військових у столиці. Один із знищених транспортних засобів належав Герою України. Під час останнього підпалу чоловіка затримали поліцейські», — йдеться у повідомленні.

Згодом агент отримав нову інструкцію — вистежити та ліквідувати одного з високопосадовців ЗСУ.

«За координатами, переданими куратором, він забрав зі схованки вогнепальну зброю з набоями та почав підготовку до скоєння вбивства», — додали у відомстві.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки запобігла кривавому теракту, який російські спецслужби планували вчинити на Київщині. Затримано 4 учасників агентурної мережі РФ, які готували підрив вибухівки на вході до будівлі, де дислокується один із підрозділів Сил оборони.

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Дата публікації
Кількість переглядів
377
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