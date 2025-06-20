Поплатился за "громкий автомобиль": патрульные наказали дрифтера с Подола (видео)

Черный BMW забирает эвакуатор / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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В Киеве полицейские разыскали и оштрафовали водителя черного BMW, который нарушал правила дорожного движения, дрифтовав на парковке одного из торговых центров столицы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Александр Белошицкий в Telegram.

Четвертый год войны, страна продолжает бороться с врагом, переживая адские обстрелы и постоянные угрозы. Но есть те, кто живет в параллельной действительности. Дрифтунцы, которые позволяют себе нарушать покой граждан, меряясь мощными машинами и громкостью прямотоков. Вот пример одного из «мамкиных царапок» в Подольском районе Киева. Нарезав кольца, водитель BMW направился в бегство», — отметил Белошицкий.

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Полиция разыскала нарушителя и составила соответствующие материалы. Отмечается, что во время разговора водитель вел себя агрессивно и грубо нарушал общественный порядок.

«Транспортное средство имело признаки подделки номеров агрегатов. Так что на место вызвали следователей ГУНП г.Киева, которые проводили дальнейшие процессуальные действия», — добавил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Дата публикации 15:22, 20.06.25 Количество просмотров 4 В Киеве патрульные наказали дрифтера с Подола на черном BMW

По данным полиции, нарушителем оказался 24-летний водитель BMW, на которого патрульные полицейские составили административные материалы. 2 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч. 2 ст. 122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) КУоАП.

Черный BMW на парковке ТЦ / © Facebook / Патрульна поліція Києва

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошло столкновение четырех автомобилей, в ДТП пострадали три человека.

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