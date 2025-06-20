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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
364
Время на прочтение
2 мин

Поджигал автомобили и готовил убийство чиновника ВСУ: в Киеве задержан агент РФ

Агент РФ прибыл в Украину в 2021 году и некоторое время скрывался. Уже позже он получил задание от вражеских кураторов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Национальная полиция Украины

В Киеве правоохранители разоблачили 33-летнего мужчину, который поджег пять военных автомобилей в Киеве и готовился к убийству украинского военнослужащего.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник прибыл в Украину из оккупированного Крыма еще в 2021 году и поселился в Ивано-Франковске, где залег на дно в ожидании инструкций от российских кураторов. Затем переехал в Киев, где начал диверсионную деятельность.

«Враждебные спецслужбы поставили мужчине задачу — осуществлять поджоги военной техники в столице, чтобы ослабить тыл украинских защитников. Он совершил поджоги пяти автомобилей военных в столице. Одно из уничтоженных транспортных средств принадлежало Герою Украины. Во время последнего поджога мужчина был задержан полицейскими», — говорится в сообщении.

Впоследствии агент получил новую инструкцию — выследить и ликвидировать одного из чиновников ВСУ.

«По координатам, переданным куратором, он забрал из тайника огнестрельное оружие с патронами и начал подготовку к совершению убийства», — добавили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, контрразведка Службы безопасности предотвратила кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали совершить на Киевщине. Задержаны 4 участника агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

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Дата публикации
Количество просмотров
364
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