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- Киев
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В Киеве мужчина разбил банкомат: что его разозлило
В столице мужчина решил оригинально отомстить банковскому учреждению из-за нехватки средств на своем счету.
В Киеве задержан мужчина за повреждение банкомата. Злоумышленник использовал бетонный блок и палку.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Нарушителем оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Он объяснил, что хотел проверить состояние собственного счета, а когда не обнаружил средств, решил отомстить банковскому учреждению и разбил банкомат.
Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.
Напомним, в Ужгороде к 2 годам испытательного срока приговорен мужчина, который за три месяца пополнил свой банковский счет на 90 тысяч грн, не внося в банкомат никаких средств.