ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

В Киеве мужчина разбил банкомат: что его разозлило

В столице мужчина решил оригинально отомстить банковскому учреждению из-за нехватки средств на своем счету.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Поврежденный банкомат

Поврежденный банкомат / © Полиция Киева

В Киеве задержан мужчина за повреждение банкомата. Злоумышленник использовал бетонный блок и палку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Нарушителем оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Он объяснил, что хотел проверить состояние собственного счета, а когда не обнаружил средств, решил отомстить банковскому учреждению и разбил банкомат.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, в Ужгороде к 2 годам испытательного срока приговорен мужчина, который за три месяца пополнил свой банковский счет на 90 тысяч грн, не внося в банкомат никаких средств.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie