У Києві чоловік розбив банкомат: що його розізлило

Пошкоджений банкомат / © Поліція Києва

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У Києві затримали чоловіка за пошкодження банкомата. Зловмисник використав бетонний блок та палицю.

Про це інформує пресслужба поліції Києва.

Порушником виявився раніше судимий 31-річний місцевий мешканець. Він пояснив, що хотів перевірити стан власного рахунку, а коли не виявив коштів — вирішив помститися банківській установі та розбив банкомат.

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Правоохоронці повідомили зловмисникові про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, в Ужгороді до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який за три місяці поповнив свій банківський рахунок на 90 тисяч грн, не вносячи у банкомат жодних коштів.