В Киеве россияне второй раз разбросали взрывчатку с дронов: неизвестно, на что она реагирует

Суббоеприпасы ПТАБ-1М

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Российские беспилотники разбросали взрывоопасные вещества по Киеву уже во второй раз.

Об этом заявил спикер КГВА Евгений Иевлев в эфире «КИЕВ24».

После взрыва от них почти ничего не остается — именно это очень усложняет экспертизу, пояснил спикер КГВА.

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«Ни в коем случае даже близко не подходить. Потому что реакция может быть на свет, на вибрацию, на тепло, на движение, на давление. И сегодня точно сказать, на что именно эти взрывоопасные вещества реагируют, назвать какой-то конкретный фактор невозможно», — отметил он.

По имеющейся информации на этот момент, взрывались кассетные боеприпасы, которые оккупанты цепляли на БпЛА.

«Это очень опасно для детей особенно. Это без сомнений оружие против мирного населения», — подчеркнул Иевлев.

Напомним, что 1 мая около 10 взрывов произошли в лесопарковой зоне в Дарницком районе Киева. Один из них — прямо на крыше жилого дома, из-за чего была ранена женщина.