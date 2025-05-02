В ТЦК мужчину приковали стяжками к трубе: что известно об инциденте (фото)

Инцидент в ТЦК в Киеве / © из соцсетей

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В пятницу, 2 мая, в Сети появились фото мужчины, которого на сборном пункте ТЦК и СП в Киеве приковали стяжками к трубе в туалете и к нарам в распределителе. В военкомате такие сдерживающие меры объяснили агрессивным поведением мужчины.

В Киевском городском ТЦК и СП сообщили, что военнообязанного доставила полиция.

«На сборном пункте он начал вести себя неадекватно и агрессивно к другим мобилизованным. Муниципальная варта города Киева, которая привлекается для обеспечения порядка, вынуждена была одеть средства сдерживания на данного мобилизованного, чтобы обезопасить других от его действий и вызвала наряд полиции», — говорится в сообщении.

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Мобилизированного мужчину приковали стяжками в туалете / © из соцсетей

Как утверждают в ТЦК, инцидент закончился тем, что на мобилизованного полиция составила протокол об админправонарушении.

В распределителе мужчину приковали к нар. / © из соцсетей

«Его было направлено в специальное медицинское учреждение для обследования и при необходимости лечения», — добавили в военкомате.

Напомним, ранее в Виннице душевнобольная женщина осталась закрытой дома сама после того, как ее единственного сына на улице задержали сотрудники ТЦК.