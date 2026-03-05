- Дата публикации
В Киеве иностранец станцевал на мемориале погибших героев и поплатился за это (фото)
После танцев на территории мемориала нарушителю может грозить депортация из Украины.
В Киеве полиция привлекла к ответственности иностранца, который устроил танцы на мемориале павших защитников на Майдане Независимости. Дерзкое видео правонарушитель опубликовал в соцсетях.
Об этом сообщила полиция Киева.
Мужчина танцевал под музыку на территории «Народного мемориала» на Майдане Независимости в столице и опубликовал видео этого в социальных сетях.
Запись инцидента правоохранители обнаружили во время мониторинга соцсетей. На видео видно, как мужчина танцует непосредственно на территории мемориала, посвященного памяти погибших защитников Украины.
Полицейские установили личность нарушителя — им оказался 40-летний иностранец, который уже несколько лет проживает в Украине.
Участковые офицеры Шевченковского управления полиции разыскали мужчину и составили в отношении него административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Также правоохранители обратились в Государственную миграционную службу Украины с инициативой рассмотреть вопрос о запрете въезда этому иностранцу на территорию страны.
К слову, в конце февраля в Киеве задержали 37-летнего горожанина, который находится в СОЧ, за циничное надругательство над мемориалом погибшим воинам на Майдане Независимости. Злоумышленник опубликовал видео, где высмеивал память героев и требовал убрать флажки, а затем сбрил усы, чтобы избежать опознания. Полиция задержала его дома. Объяснить свои действия злоумышленник не смог.