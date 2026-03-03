В Киеве повредили памятник академику Борису Патону (фото)

В Киеве повредили памятник академику Борису Патону / © соцмережі

В столице неизвестные совершили акт вандализма или самовольной декоммунизации памятника выдающемуся украинскому ученому Борису Патону.

Об инциденте сообщил ректор Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского Максим Тимошенко.

Согласно обнародованной информации, объектом атаки стал постамент памятника. Неизвестные сбили с него почти все надписи, выполненные на русском языке. Также из конструкции были удалены элементы советской символики.

В Киеве повредили памятник академику Борису Патону. / © соцмережі

Что известно о памятнике

Борис Патон — многолетний президент Национальной академии наук Украины, чья деятельность имела мировое значение. Памятник ученому установлен еще при его жизни, и он содержал официальные регалии и надписи, характерные для советского и постсоветского периодов.

Напомним, в столице в канун Международного дня памяти жертв Холокоста зафиксировали попытку повреждения памятника писателю Анатолию Кузнецову, автору романа «Бабий Яр».