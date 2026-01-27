В Киеве пытались повредить памятник автору романа «Бабий Яр»

Памятник автору романа «Бабий Яр» Кузнецову / © Facebook

Реклама

В Киеве вандалы пытались повредить памятник автору романа «Бабий Яр» Кузнецову.

На углу улиц Кирилловской и Петропавловской неизвестные предприняли попытку сорвать мемориальную табличку с памятника Анатолию Кузнецову. Инцидент произошел в канун Международного дня памяти жертв Холокоста.

Речь идет о памятнике, где маленький мальчик (сам Кузнецов) читает приказ немецких оккупационных властей к евреям города. Именно с этого объявления в сентябре 1941 началась трагедия Бабьего Яра. Скульптура была установлена здесь в 2009 году.

Реклама

Версия автора: спланированная акция к дате

О повреждении таблички сообщил автор скульптуры Владимир Журавель. Он связывает действия вандалов с датой — 27 января, когда мир чтит память жертв Холокоста. По его словам, табличку пытались оторвать от стены намеренно.

Скульптор оперативно прибыл на место происшествия. С помощью неравнодушных киевлян табличку временно демонтировали, а затем вернули на прежнее место, закрепив ее гораздо надежнее.

Что говорят в полиции

В полиции Подольского района подтвердили, что получили уведомление о возможном повреждении памятника. На месте работала следственно-оперативная группа.

«При осмотре правоохранители установили, что сама табличка повреждений не получила, однако были отогнуты ее нижние крепления. Теперь все приведено в надлежащее состояние и надежно закреплено. Продолжается проверка обстоятельств обстоятельств происшествия», — сообщили ТСН.ua в полиции Подольского района.

Реклама

Правоохранители выясняют, была ли это целенаправленная попытка кражи металла или акт вандализма, приуроченный к памятной дате.

Напомним, в немецком городе Ганновер злоумышленник разрушил цветочные венки, возложенные в память жертв Холокоста возле мемориального комплекса «Ахлем».