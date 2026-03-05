ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
547
Час на прочитання
1 хв

У Києві іноземець станцював на меморіалі загиблих героїв і поплатився за це (фото)

Після танців на території меморіалу порушнику може загрожувати депортація з України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
У Києві поліція притягнула до відповідальності іноземця, який танцював на меморіалі полеглих захисників

У Києві поліція притягнула до відповідальності іноземця, який танцював на меморіалі полеглих захисників / © Поліція Києва

У Києві поліція притягнула до відповідальності іноземця, який влаштував танці на меморіалі полеглих захисників на Майдані Незалежності. Зухвале відео правопорушник опублікував у соцмережах.

Про це повідомила поліція Києва.

Чоловік танцював під музику на території «Народного меморіалу» на Майдані Незалежності у столиці та опублікував відео цього у соціальних мережах.

Запис інциденту правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. На відео видно, як чоловік танцює безпосередньо на території меморіалу, присвяченого пам’яті загиблих захисників України.

У Києві іноземець танцював на меморіалі полеглих захисників / © Поліція Києва

У Києві іноземець танцював на меморіалі полеглих захисників / © Поліція Києва

Поліцейські встановили особу порушника — ним виявився 40-річний іноземець, який уже кілька років проживає в Україні.

Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.

Також правоохоронці звернулися до Державної міграційної служби України з ініціативою розглянути питання про заборону в’їзду цьому іноземцю на територію країни.

До слова, в кінці лютого у Києві затримали 37-річного містянина, який перебуває у СЗЧ, за цинічну наругу над меморіалом загиблим воїнам на Майдані Незалежності. Зловмисник опублікував відео, де висміював пам’ять героїв і вимагав прибрати прапорці, а згодом зголив вуса, щоб уникнути впізнання. Поліція затримала його вдома. Пояснити свої дії зловмисник не зміг.

Дата публікації
Кількість переглядів
547
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie