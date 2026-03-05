- Дата публікації
У Києві іноземець станцював на меморіалі загиблих героїв і поплатився за це (фото)
Після танців на території меморіалу порушнику може загрожувати депортація з України.
У Києві поліція притягнула до відповідальності іноземця, який влаштував танці на меморіалі полеглих захисників на Майдані Незалежності. Зухвале відео правопорушник опублікував у соцмережах.
Про це повідомила поліція Києва.
Чоловік танцював під музику на території «Народного меморіалу» на Майдані Незалежності у столиці та опублікував відео цього у соціальних мережах.
Запис інциденту правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж. На відео видно, як чоловік танцює безпосередньо на території меморіалу, присвяченого пам’яті загиблих захисників України.
Поліцейські встановили особу порушника — ним виявився 40-річний іноземець, який уже кілька років проживає в Україні.
Дільничні офіцери Шевченківського управління поліції розшукали чоловіка та склали щодо нього адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство.
Також правоохоронці звернулися до Державної міграційної служби України з ініціативою розглянути питання про заборону в’їзду цьому іноземцю на територію країни.
До слова, в кінці лютого у Києві затримали 37-річного містянина, який перебуває у СЗЧ, за цинічну наругу над меморіалом загиблим воїнам на Майдані Незалежності. Зловмисник опублікував відео, де висміював пам’ять героїв і вимагав прибрати прапорці, а згодом зголив вуса, щоб уникнути впізнання. Поліція затримала його вдома. Пояснити свої дії зловмисник не зміг.