Синоптики предупредили о погодных "качелях": прогноз для Киева на 5 марта

Киев / © УНИАН

В четверг, 5 марта, в Киеве станет теплее. Но настоящая весна еще не пришла, ведь ночью держится небольшой мороз.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В столице облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Ночью в Киеве температура воздуха будет 1–3 градусов мороза, а днем повысится до 4–6 градусов тепла.

В Киевской области ночью столбики термометров покажут от +1 до -4°. Днем потеплеет до 4–9° тепла. Кроме того, в регионе ночью на дорогах местами гололедица.

