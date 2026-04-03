Удар по Киевщине: в Вишневом погиб охранник на строительстве — детали трагедии

Российская армия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Киевщину 3 апреля, в результате которой погиб человек и еще восемь получили ранения, в том числе ребенок.

Последствия атаки РФ в Киевскую область 3 апреля

Последствия атаки РФ в Киевскую область 3 апреля / © МВС

Сегодня, 3 апреля, в результате массированной ракетно-дроновой атаки на Украину погиб на Киевщине.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По его словам, по состоянию на данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших, среди которых ребенок. Всем людям оказывается необходимая медицинская помощь.

«Фиксуют последствия в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. Повреждены частные дома, многоэтажки, автомобили, административные здания и другие объекты», — говорится в сообщении.

Спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан в комментарии «Киев 24» добавила, что в Обуховском районе повреждена квартира на пятом этаже 10-этажного жилого дома. Здесь погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Что известно о погибшем

По информации паблика «Украина Сейчас», в Вишневом погиб охранник на строительстве от удара «Шахеда». По словам журналиста, в момент взрыва мужчина находился в сторожке, значительно изуродованной ударом. От полученных травм погиб на месте.

Рядом расположены школа, детсад и жилые дома, в которых обломками порубило фасады и выбило окна ударной волной.

Удар по ветклинике: погибли животные

Кроме того, в результате атаки пострадали и животные — из-за повреждения ветеринарной клиники погибли около 20 животных. Спикер ГСЧС Киевщины уточнила, что вражеский дрон попал в ветеринарную клинику в Чабанах, пожар уже ликвидирован. Но, к сожалению, многие животные погибли.

Атака РФ на Киевщину 3 апреля: последние новости

Напомним, в Киевской области в ОВА не уточнили, где именно погиб человек в результате атаки.

Ранее в Сети появились кадры, как в Обухове в Киевской области во время объявленной воздушной тревоги произошло попадание в жилой многоэтажный дом.

Также попадания были в Вишневом и Крюковщине под Киевом.

В результате атаки в Киеве и ряде областей — экстренные отключения света.

Кроме того, погибший от удара РФ есть и в Житомирской области.

